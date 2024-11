Havaji, američka ostrvska država, zbog svojih prirodnih lepota, tropske klime i bistrog mora, važi za raj na zemlji.

Međutim, Andrej, travel vloger poreklom sa Balkana, smatra da su Havaji precenjeni i da nije baš sve tako kao što se predstavlja.

- Havaji su precijenjeni. Da, nažalost, moram to priznati. Ali to ne znači da nisu lepi, da nisu posebni, već su samo malo više izvikani. Amerikanci su inače vrlo poznati po dobrom marketingu i to kako oni znaju nešto iskomercijalizovati, niko drugi ne zna! - priča Andrej na Tik Tok nalogu "andrewsoldo" i dodaje:

- E, sad, zašto kažem da su precenjeni? Uvek kad negde putujem, gledam što će mi ta destinacija pružiti. Kada sam išao na Havaje, ništa nisam očekivao, već sam nekako imao u glavi da se odmorim, da mi bude lepo. I Havaji su zaista to - odmor, mir... Nema gužvi, nema užurbanog načina života... Osim, ako se ne nađete na putu, onda je to katastrofa. Ali, ta predivna priroda, šum, ptica, životinje na sve strane... Nema smeća, sve je čisto. I zato kažem da su mi Havaji nekako za ljude koji su u penziji, pa su otišli na Havaje - priča on i dodaje da su Havaji savršen izbor i za par koji je rešio da se venča na nekoj egzotičnoj destinaciji.

Međutim, prema njegovoj priči, tu nema baš toliko sadržaja, a slične plaže je već video u drugim delovima SAD.

- Mi smo Havaje malo začinili tako što smo jako dosta pešačili. Meni se to jako sviđa, a Havaji imaju i neke od predivnih staza sa prelepim pogledom. Još ako ste sa super ekipom, onda vam nikako ne može biti loše.

Andrej kaže i da je dve godine proveo na istočnoj strani SAD gde su plaže slične kao na Havajima.

- Tako da me plaže na Havajima nisu previše očarale. Već sam video i okusio nešto slično. I stil gradnje kuća i način života je vrlo sličan, sve sam to još pre doživeo. S tim što su Havaji zaista mesto za odmor. Nisu mesto za klabing. Mislim da se Amerikanci ionako ne znaju zabavljati, njima je vrhunac zabave karaoke bar... - kaže on.

Hrana na Havajima je ukusna, ali skupa, dodaje Andrej.