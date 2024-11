Sara kaže da od svoje porodice i prijatelja ima veliku podršku, ali da je od manje bliskih ljudi doživljavala razne neprijatne situacije.

- Dešavalo mi se da padnem u autobusu, poispadaju mi sve stvari, a umesto pomoći, čujem: "To mlado, sve pijano i drogirano." U jednom periodu, usled pogrešne dijagnoze, pila sam i veliku dozu kortikosteroida, od čega sam se ugojila preko 20 kilograma. Lice mi je od lekova bilo naduveno, crveno... Ispred zgrade me je sreo komšija koga dugo nisam videla jer zbog slabosti ne izlazim napolje. "Šta ti se to desilo?! Sva si se izobličila, kao da su te pčele izujedale", rekao mi je bez pardona. Slična stvar mi se više puta desila i, zanimljivo, mnogima nije problem da mi glasno kažu da sam se ugojila, a kad im objasnim da sam bolesna, krenu da šapuću. Kao da je sramota čuti da je neko bolestan i kao da o tome ne treba govoriti.