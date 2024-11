Navikli smo da kao društvo imamo kontinuitet i ritam praćenja onoga šta se dešava u druženjima, u problemu, u svetu žena, odnosno žena čija su deca nestala . Ono što prati ovu priču od samog početka, od prve žene koja je o progovorila na ovu temu, jeste ideja da ih prvo neko zbog toga proglasi na neki način ludim, nekada iz najbolje, nekada iz najgore namere, nekada zbog toga što je teško majkama da prihvate činjenicu da je dete preminulo i onda misle da je to negiranje neki način da udahnu. Ostalo bi na tome da se majke nisu međusobno organizovale i počele na svoj način prvo da traže decu, što je uzrokaovalo time da se određeni broj dece pronašao, da su se napravila udruženja, a samim tim i promene u zakonu.

- Porodila sam se 12. juna 2021. godine. Imam tri ćerke i tri sina. Kad sam se porodila rekli su da je dete umrlo, da ni sekunde nije živelo, a mi smo se uverili se da se dete vodi da je živo po svim papirima, po svemu. Ne mogu da se pomirim sa tim, osećam da je živ. Ceo dan sam bila u porodilištu, a niko nije dolazio da me obilazi. Čudno je došlo i do porođaja, prvo su mi rekli samo da se pripremim, a onda je sve krenulo. Primetila sam da nešto nije dobro, počela sam da plačem. Svaki porođaj pre ovog imala sam u istoj bolnici - započela je svoju ispovest

- Celu narednu noć provela sam plačući, znala sam da nešto nije u redu. Sutradan celog dana nije bilo vizite, niko me nije obišao. Porođaj je počeo, sve je bilo uzburkano. Na CTG-u su mi rekli kako ne mogu čuti otkucaje srca, u sekundi se pojavilo preko 20 pripadnika medicinskog osoblja. Zahtevali su hitan carski rez. Nakon porođaja nisu mi pokazali bebu, uopšte je nisam videla. Odveli su me u šok sobu i tek posle dva sata izjavili saučešće. Kako su rekli, dete nije rođeno živo - rekla je ona i nastavila:

- Žena koja je bila sa mnom u sali, kasnije je videla moju objavu na Fejsbuku na ovu temu. Javila mi se i rekla da je videla i čula moje dete kako plače. Tu sam shvatila da se sve svodi na to da je ono živo. Dete je bilo sahranjeno dok sam ja još ležala u bolnici. Rekli su da imaju groblje na kojem oni sahranjuju i da to mora da se obavi na tom mestu.

Nakon nekoliko meseci Ana Pejić je u svojoj organizaciji objavila njenu priču. U bliskom periodu nakon toga Biljana Vasić je obaveštena da će biti urađena eskumacija deteta. To je izvršeno bez sudskog rešenja, a zatim je poslat obdukcioni nalaz sa čudnim činjenicama. U njemu je navedena identična gramaža kao nakon porođaja, što je dodatno ukazalo na to da nešto nije u redu sa ovim slučajem. Toj činjenici doprinelo je i to što uprkos izraženoj želji da prisustvuje eskumaciji, Ana nije pozvana.