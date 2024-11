- Leži na trotoaru, na leđima, ja nisam bila sigurna da je porođaj završen, dok nisam došla. Žene koje su bile oko nje su rekle da je beba tu, a onda su one meni pokazale da je zapravo ispod prsluka, da je tu inače bila jedna žena koja je medicinska sestra, kao i da je ona pomogla da se žena porodi. Dalje smo preuzeli mi. Porođajnim setom smo klemovale pupčanik, presekle pupčanu vrpcu, zamotale u sterilne komprese, stavile na ležeća kolica i majku i bebu transportovale u opštu bolnicu Šabac.

- Prepoznavati da li su kontrakcije na dva do tri minuta, koliko dugo već traju, da li je krenuo porođaj, da li se nazire glava, jer se uglavnom radi o višerotkama, kod kojih se najviše dešavaju ti simptomi. Porođaj ne može sam od sebe da se desi, uvek daje neke znake koji pokazuju da će se uskoro desiti. Najčešće je to oticanje vodenjaka, kontrakcije koje idu na dva do tri minuta, takozvani trudovi i eventualno neka sukrvica, čak i krvarenje.