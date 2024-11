- Pre davanja bilo kakvog saveta u vezi ishrane neophodno je početi od vrlo detaljne amneneze, to je nešto što svi nutricionisti i dijetolozi obavezno rade. Praćenje vrlo niskih kalorijskih režima podrazumeva i usporavanje bazalnog metabolizma što je nepovoljno za ceo organizam, a može doži i do gubitka mišižne mase što je nepoželjno

- Bitno je da kažemo vitamini i minerali, ali koji vitamini i minerali, u kojoj količini? Može doći do hipervitaminoze, a to u nekim slučajevima može da dovede i do karcinoma. Da spomenem Tajsona, da spomenem ove mlade sportiste koji su bili na Olimpijadi. Nije to samo doping. To su svi suplementi koji su oni koristili da bi u datom trenutku pružili svoj maksimum. A šta se posle dešava sa jetrom, šta se dešava sa bubrezima?