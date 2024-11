U subotu ujutro širom Srbije očekuje se slab do umeren, ponegde i jak mraz.

Minimalna temperatura u većini predela kretaće se od -5 do 0°C, u centru Beograda do 2°C, na višim planinama i na Kopaoniku zbog temperaturne inverzije biće toplije, temperatura od 2 do 5 stepeni.