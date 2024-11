U Srbiji će ujutru i pre podne biti magla i niska oblačnost, dok će tokom dana biti razvedravanje sa sunčanim intervalima, ali će uveče ponovo biti maglovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

"U Vojvodini, delu zapadne Srbije i severne Šumadije, uklјučujući i područje Beograda magla (vidlјivost od 100 do 500 m) i niska oblačnost, koja će imati tendenciju slablјenja, a ponegde i delimičnog razvedravanja posle podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenlјiv, u donjem Podunavlјu i Braničevu umeren do pojačan, jugoistočni. Najviša temperatura od 8 na zapadu do 16 na jugoistoku Srbije, u krajevima sa dužim zadržavanjem magle do 5 stepeni.

U nedelјu ujutro i pre podne magla i niska oblačnost očekuju se na zapadu Bačke i Srema, u zapadnoj Srbiji, kao i po kotlinama i dolinama reka Šumadije, jugozapadne, južne i istočne Srbije uz slab do umeren mraz. Tokom dana postepeno razvedravanje, pa se očekuju i sunčani intervali, a uveče i tokom noći magla i niska oblačnost će se ponovo formirati. U većini mesta košavskog područja pretežno sunčano tokom celog dana. Vetar slab, u košavskom području umeren, a u donjem Podunavlјu i Braničevu kratkotrajno i jak, jugoistočni, do kraja dana u slablјenju i skretanju na severoistočni. Najniža temperatura od -6 do 2, a najviša od 6 do 12 stepeni. U toku noći na istoku Srbije mestimično slaba kiša, na visokim planinama provejavanje slabog snega", najavio je RHMZ.

Printscreen/RHMZ

U prvom delu naredne sedmice hladno uz jutarnji mraz i maglu, a od 15. novembra porast temperature

"Do sredine naredne sedmice (14.11.) hladno uz jutarnji mraz i maglu mestimično. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni. Magla će se ponegde u nizijama zadržavati duže tokom dana. Uz više oblačnosti, kiša se u ponedelјak (11.11.) očekuje na istoku Srbije, u utorak (12.11.) suvo u svim krajevima, a u sredu (13.11.) pre podne kiša će padati prvo u južnoj, a od sredine dana i u centralnoj Srbiji, ali uz malu količinu padavina. Na najvišim planinama kratkotrajan sneg.

Nakon 15. novembra porast temperature, pojačanje južnog i jugozapadnog vetra uz češća, ali prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom", najavio je RHMZ.

(Kurir.rs)

VIDEO