Broj obolelih od velikog kašlja nastavio je da raste. Za mesec dana dijagnostikovan je kod još 18 osoba, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Doktor Milan Jovanović Batut", po kom je od ove bolesti preminula još jedna beba starosti do tri meseca, i to je treća preminula beba u ovoj godini.

- Veliki kašalj nije iskorenjena, iako ljudi misle da jeste. To je bakterijska bolest koja je pre svega opasna za malu decu i odojčad, ali se uglavnom javlja kod dece do pet godina. Može da izazove simptome koje dovode do jako teškog kašlja, dete je malaksalo i javlja se u napadima, koji se javljaju noću.