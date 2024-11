Neverovatna priča o sudbinskom susretu majke troje dece i ostavljene bebe zaplet je ravan Holivudu. Te ratne 1993. godine u Sarajevu Ivanka je pošla na izvor po vodu kad ga je videla u ruševinama... Do izvora se prilično pešačilo, cela dva kanistera vode prosula je putem, a nešto ju je, kako je pričala dok je bila živa, jednostavno vuklo na to mesto...

- Ja sam Hrvatica, pokojni suprug bio mi je Srbin, a Elvis je musliman. Mi na to nikad nismo gledali kao na podelu, nego kao bogatstvo. Ne volim podele. Za mene je bitno kakav je neko čovek - isticala je za života. Sahranjena je na sarajevskom groblju Vlakovo na koje su je 2016. pored njeno četvoro dece ispratili brojni sugrađani i poštovaoci, objavio je 2016. zagrebački 24sata.

- Išla sam na vodu, prosula dva kanistera jer me je nešto vuklo tamo, a granata je pala na samo 5-6 metara od njega...

- Odmah je došao moj sin, pa odleteo na bicikli dole u komšiluk da mu daju litar mleka, došle komšije, donele neke haljinice da ga preobučemo... Prvo smo ga ćerka i ja nosile od zgrade do zgrade, da nije nečiji, ali nije bio, a onda smo ga odnele u policiju... Posle je došao policajac, doneo nekakve štramplice iz doma za decu - seća se Ivanka.

Kako je Ivanka saznala kako se zove i ko je on, "majko ne daj ga!"

- Imao je 18 meseci, nikad nisam bacila te njegove pantalonice, ni cipelice, ni prvu igračku, ni sveščicu, gumicu, olovku, sve ja to čuvam... U prvi mah je mislila da je on tu nekako zalutao, sam ušao, ali kad je našla cedulju, svakom je sve bilo jasno.

- Ja sam njemu rekla kad je imao osam godina, morala sam mu reći, svašta je svet o njemu govorio jer je usvojen... Kad su pošli na more, samo me pitao zašto me je ostavila pa sam mu rekla da nije imala čime da ga hrani - prisećala se Ivanka za života, koja ga nikad nije razlikovala od svoje dece.