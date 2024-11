Jedne noći, moj tata me je pokrivao kada sam imao osam godina. Rekao je laku noć, a ja sam mu odgovorio: "Zbogom". Pitao me je zašto sam rekao zbogom, a onda smo se obojica nasmejali, to je bila samo greška - piše u jednoj od osam ispovesti objavljenih na portalima, a koje bude jezu.