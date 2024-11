Cene agencijskih aranžmana trenutno se kreću od 100 evra pa naviše. Iznosi su nešto viši za aranžmane pre samog dočeka Nove godine. Građani koji bi da odu u Beč za doček to će platiti od 160 do 260 evra u zavisnosti od toga da li žele da tamo provedu dva ili tri dana autobuskim prevozom. Aranžmani sa avio-prevozom su nešto skuplji, ali opet pristupačni mnogima.

- Parče bilo koje vrste pice u piceriji u centru grada košta četiri evra, ali treba znati i da se kečap dodatno naplaćuje. Kesica od 50 grama košta 50 centi, a to vam ne napomenu uopšte. Verujem da to mnogi ne znaju i ne obrate pažnju na to. Kafa u centru grada u zavisnosti od mesta košta od tri do šest evra, dok je negazirani sok u flašici od pola litre iznosio 3,5 evra. U dvorcu Šenbrun, koji je turistička atrakcija, gde godišnje prođe na miliona turista možete popiti kafu i pojesti kolače u prelepom ambijentu.