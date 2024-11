- Teško mi je i danas. Imao sam želju da upoznam te humane ljude. Pojavio sam se u emisiji "Nikad nije kasno" i to samo sa ciljem da nađem ljude koji su mi donirali srce. Plakao je ceo studio. Tako je majci na telefonu izašla vest. Rekla je ćerki da pogleda na jutjubu i kada mi je stigla poruka od sestre, kada sam to preživeo mislim da ću da živim 100 godina - priča kroz suze i dodaje:

- Videla je moju priču, ali sumnjala je da li sam to ja. Istog dana u isto vreme... Nema sumnje da sam to ja koja nosi srce njenog brata. Celu nedelju dok smo čekali taj susret sa njima, nismo prespavali nijednu noć. Kada smo došli, izašla je sestra preminulog dečka, sa svojim mužem, zatrčala se... Zagrlili smo se čvrsto. Plakali smo, bilo je kao da smo se znali sto godina. To je trajalo 3-4 minuta, kada smo se razdvojili, ona mi je rekla: "Izvini, je l' mogu samo da stavim ruku na tvoje grudi da pozdravim brata?" - priča kroz suze Goran.

- To nas je još više rasplakalo! Ušli smo u kuću, onog momenta kada ja prelazim prag njihove kuće. To je srce iz te kuće izašlo pre godinu i po dana, i faktički sada to srce ja vraćam ponovno u taj dom njegov, dom, to se pomisli u sebi, nisam rekao naglas - priča Filić.