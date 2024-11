- Još uvek nisam sigurna da sam to ja. Slavili smo slavu, došla je komšinica koja je gledala izvlačenje i rekla mi da sam dobila stan. Šok. Neverica. Ništa je nisam shvatila i razumela. Vratili smo program i videli da sam to ja, ali ja i dalje nisam sigurna. Nisam neko ko je sklon euforiji. Počeli su ljudi da me zovu i čestitaju - priseća se Gordana.

- Nagradnu igru nisam igrala redovno. Poslala sam oko 190 računa i to zato što je dete insistiralo da instaliram aplikaciju. Terao me da učestvujem i poslušala sam ga. isplatilo se.

- Skenirala sam račune, ali ne tako redovno. Ukupno sam poslala 365 računa. Simboličan broj kao 365 dana u godini. Jedan od njih je bio srećan. To je račun za dve kafe od 240 dinara koje smo popili u Prolom banji na odmoru. Pratili smo jučerašnje izlačenje i na ekraju se pojavljuje moje ime, ali ja ne verujem da sam to ja jer je pisalo Kuršumlija. Uzela sam telefon da proverim da li ja imam taj kod i pronašla sam ga. Setila sam se da je to bio račun za dve kafe od po 120 dinara. I pored toga što sam videla da je to moj kod ja još uvek ne verujem. U šoku sam, neću biti sigurna sve dok ne uzmem ključ u ruke - kaže kroz osmeh srećna dobitnica i dodaje: