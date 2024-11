Detaljnije govoreći o najznačajnijim rezultatima tima na čijem je čelu tokom prethodnih šest meseci, ministar je posebno ukazao na to da su, po prvi put od uspostavljanja zakonske obaveze, sve lokalne samouprave u potpunosti implementirale obavezu proisteklu iz Zakona o javnom informisanju i medijima u vezi sa sprovođenjem javnih konkursa za pružanje podrške produkciji medijskih sadržaja i edukaciji medijskih poslenika što je neposredan rezultat delovanja ovog ministarstva.

Ministar je naglasio i to da je u budžetu za narednu godinu, u odnosu na ovogodišnjih rekordnih 352 miliona RSD, izdvojeno dodatnih 180 miliona RSD za potrebe sprovođenja javnih konkursa za pružanje podrške proizvodnji medijskih sadržaja i edukaciju medijskih poslenika koje svake godine raspisuje i sprovodi MIT.

Ukazujući na to da je tema bezbednosti novinara visoko na listi prioriteta Ministarstva, g. Ristić je ukazao i na to da je, od 1. januara 2024. godine pa sve do danas, za više od 30% umanjen broj slučajeva ometanja rada ili ugrožavanja bezbednosti novinara u odnosu na isti period prethodne godine.