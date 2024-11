U Srbiji će tokom ove nedelje biti hladno vreme uz jutarnji mraz i maglu u pojedinim delovima zemlje , a već od vikenda se očekuje porast temperature i do 10 stepeni što kod mnogih bolesnika može da izazove vrtoglavicu, bolove u mišićima, stezanje u grudima, pospanost i mučninu.

- U toku narednih dana biće umereno do potpuno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od pet do 10 stepeni, ponegde uz duže zadržavanje magle - navodi RHMZ. Meteorolozi najavljuju od drugog dana vikenda otopljenje za čak deset stepeni u dnevnom proseku.

Ivan Ristić, meteorolog amater, rekao je za Kurir da će se do subote maksimalna temperature kretati između pet i deset stepeni Celzijusovih, a da će jutarnje temperature biti od nule do pet stepeni uz pojavu slabog mraza u pojedinim krajevima.

- Prvi na udaru su osobe koje imaju problem sa cirkulacijom odnosno s krvnim sudovima i problematičnim krvnim pritiskom. Šta god da se dešava da li naglo otopljava ili zahlađuje to dovodi do širenja krvnih sudova i spuštanju nivoa krvnog pritiska. Oni su pod terapijom predviđenom za zimske uslove i pad krvnog pritiska biće značajniji u smislu vrtoglavica, stezanja u grudima osećaja nesigurnosti pri hodu, dezorjentisanost, mali umor ili mentalno slabljenje, a sve to kao posledicu manjeg dotoka krvi u vitalne organe - srce, mozak i bubrege - objasnila je dr Šehić i dodala: