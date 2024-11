Gde putuje, odluči na dan leta

Merka divlje gorile u Ugandi

Dušan najviše voli da putuje po Jugoistočnoj Aziji, a kako kaže, nema ništa lepše nego iznajmiti skuter od četiri evra i napuniti rezervoar za dva... Destinacije koje planira da poseti bira spontano:

- Zavisi na kakvu kartu naletim, ali uglavnom to odlučim na dan leta ili dan pred let, mislim da mi se još nije desilo da sam kupio kartu nedelju, dve ili mesec dana ranije, što naravno nije pametno, bude napeto, ali tako je kako je. Uglavnom me privlače toplije destinacije, priroda, pa sam više fokusiran na ta mesta. Krajem meseca letim ponovo za Jugoistočnu Aziju, biću u Tajlandu, na Filipinima, u Laosu i u okolnim državama do marta meseca. U poslednje vreme svaku zimu provedem u tom delu sveta, ali takođe planiram uskoro da letim i za Ugandu da posetim divlje gorile u njihovom prirodnom staništu i još mnogo toga.