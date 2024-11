- To je ilegalni prelaz između dve države, zabranjen je prelaz. Svako ko ima nameru od meštana da pređe, mora da uzme potvrdu iz SUP-a u Bijelom Polju ili u Sjenici i da najavi taj prelazak, u suprotnom svako rizikuje da plati visoke novčane kazne. Ako vas uhvate da prelazite, vode vas odmah u SUP u Bijelom Polju ili u Sjenici, legitimišu vas a onda se pišu kazne. Neretko se dešava i da navigacija ovuda navede turiste ka Crnoj Gori i onda to je zaista veliki problem, jer je to jako loš i nepristupačan teren. Do sada smo najčešće ovuda viđali nemačke tablice, kao i jedan kamper koji se jedva okrenuo sa tog puta - kaže Nedžad.