„Moj drug iz odeljenja se ranije takmičio na mts app konkursu i on me je podstakao da se prijavim. Preneo mi je svoje iskustvo sa mts app konkursa i na taj način me zainteresovao. Oduvek sam voleo da programiram i on je znao da bi konkurs mogao da mi koristi i da mi se svidi, pa sam odlučio, kada je počeo novi ciklus, da se oprobam u kreiranju aplikacije“, kaže mladi informatičar.