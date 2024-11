- Redovno gledanje pornografskog materijala u ovim kritičnim godinama može probuditi avanturistički duh kod dece. U slučaju dečaka, to može dovesti do menjanja partnerki, eksperimentisanju u odnosu, pa i korišćenju psihoaktivnih supstanci u cilju "poboljšanja" užitka, tačnije, imitacije porno filmova - ističe psiholog Jovana Stojković i dodaje:

- Emocionalno može doći i do manjka empatije i do toga da odnos gledaju samo kroz strast. U periodu od 7 do 10 godine deca imaju razvijenu logiku, ali sadržaj koji gledaju na porno sajtovima njihov mozak ne može da obradi, što dovodi do navedenih posledica.