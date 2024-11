Dermatolog Nevenka Dokmanović kaže za Kurir da je ovaj trend videla na društvenim mrežama i naglašava da koža do 25. godine ne zahteva skoro nikakvu negu.

- Upotreba kozmetičkih proizvoda za odrasle kod dece dovodi do hemijskih opekotina i dermatolozima treba vremena da ih izleče. U praksi smo imali slučajeva gde su devojčice sa 11 godina imale ove probleme jer nisu ni svesne kako se ti proizvodi upotrebljavaju. Može doći i do poremećaja kožne barijere jer koža ima pet različitih nivoa: hemijsku zaštitu kože, biološku, ima prirodne bakterije koje štite kožu od loših bakterija kao i imunološki sloj koji štiti kožu lica. Prekomernim korišćenjem ovih sredstava dolazi do poremećaja i onda se sve funkcije poremete pa devojčice dobiju ekceme, kontaktne dermatitise ili dobiju bubuljice - objašnjava Dokmanovićeva.