"Nekad treba da poslušate ljude pre nego što odmahnete rukom", napisala je jedna Srpkinja na kraju svoje objave u kojoj je otkrila šta joj se desilo u Veroni

Slušaj vest

"Nekad treba da poslušate ljude pre nego što odmahnete rukom", napisala je jedna Srpkinja na kraju svoje objave u kojoj je otkrila kako je, sasvim slučajno u Veroni, u Italiji, spasla izgubljenog čoveka koji se čak osam dana vodio kao nestao.

Na svom Iks profilu Srpkinja koja već duži niz godina živi u Italiji ispričala je kako je, navodno, prošle godine skoro pa spasla život Rumunu koji se potpuno sam izgubio u Italiji i kog je porodica tražila danima.

Ovo je njena objava preneta u celosti.

"Prošle godine krenem za Minhen, u Veroni gde čekam autobus, nije autobuska stanica, nego u nekoj ulici gde se zaustavljaju autobusi koji su u prolazu. Sedim na klupi i pored mene devojka Amerikanka, nešto ona čavrlja sa nekim preko telefona. Prilazi joj stariji čovek od mene, nekih 65 godina i nešto priča pokazujući joj neki papir sa brojevima.

Ona mu odgovori da ne razume i ja kao po običaju, ne bih bila ja da ćutim, nego ga pitam šta mu treba. On na nekom čudnom italijanskom mi objasni ako mogu da nazovem taj broj i kažem da je on tu u Veroni.

"Zove me njegova supruga sva izbuđena"

OK, pitam ga kako se zove, on izvadi pasoš - Rumun. Zato ga nisam ni razumela. Ne zna dobro italijanski. Nazovem taj broj i izbaci mi tokom zvanja da je to Rim. Niko se nije javio ali ja ostavim poruku na sekretarici. Ode on do klupe gde je sedeo i vraća se sa jabukom i daje mi. Kažem mu ne treba ali on insistira i ja uzmem.

Posle nekih desetak minuta zvoni mi telefon i ženski glas mi kaže da sam zvala i to je novinska redakcija gde supruga od tog čoveka radi. I pita me da li može da da moj broj njegovoj supruzi. OK. Zove me supruga i priča sva uzbuđena - da se on izgubio pre 8 dana. Trebalo je iz Rumunije da stigne u Rim i ona je prijavila njegov nestanak policiji.

Posle toga me zove policija iz Verone i pita gde je on, u kakvom je stanju, kako je obučen... On je izgledao jako umorno. Ali došli su po njega i zahvali su mi a i on mi se zahvalio ponovo. Ne znam kako je dospeo u Veronu, da li je njegov autobus išao do Verone ili je on greškom izašao tu ali sam se ja tog dana osećala jako dobro. Nekad treba da poslušate ljude pre nego što odmahnete rukom", napisala je ona.

"Kad pomogneš, osećaš se kao čovek"

Njena objava izazvala je različite reakcije. Dok su jedni mislili da je priča izmišljena, drugi su bili oduševljeni njenim postupkom.

"Bog Vam dao priliku da pomognete tom čoveku i njegovoj supruzi", "Ali 8 dana da mu niko ne pomogne. Da niko ne nazove jedna broj. Koliko košta taj poziv? Ljudi su čudni mnogo", "Svaka Vam čast!", "Ja sam to doživeo od svog mladog, radnog kolege: svaki dan trebaš da uradiš neko dobro delo…neko to broji! Da ne pričam kako se nakon toga osećaš kao čovek", pisali su oni.