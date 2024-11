Na operaciji u Turskoj su mi izvadili matericu, jajnike, debelo crevo, bešiku, a desnu nogu u butini ne osećam jer je karcinom bio zahvatio i nju, a i to su lekari očistili. Ležim u bolnici, imam jake mučnine, a lekari kažu da će mi oporavak trajati barem četiri do pet meseci.

- Prošlog petka su me pustili na dva dana iz bolnice. Bila sam u hotelu sa majkom jer nemamo gde, ali nisam bila dobro. Imala sam jake mučnine i u ponedeljak sam se vratila u bolnicu. Loše sam, ali lekari kažu da se generalno moje zdravstveno stanje poboljšava. Operacija je bila velika i zahtevna i oporavni tok može da traje i do pet meseci.

- U decembru bi trebalo da počnem sa hemioterapijama koje će imati šest ciklusa. One će ukupno koštati oko 40.000 evra. Mislili smo da će biti dovoljno para koje su humani ljudi uplatili, ali sada mi fali 15.000 evra jer sam imala dosta pregleda jer su razni specijalisti dolazili da me pogledaju, a to je sve koštalo. I dalje ne gubim nadu i želim da se borim i oporavim - poručila je Jasmina.