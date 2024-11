BEOGRAD - Na Beogradskom sajmu od 12. do 14. decembra održaće se 17. Festival nauke , najveća manifestacija tog tipa u regionu, najavili su danas organizatori.

Centralna tema sajma, koji će se održati u halama 3 i 3a je "Evolucija ideja", a kako je istaknuto, na sajmu će pokušati da odgovore kako dolazi do ovih promena, šta to govori o promenljivoj prirodi nauke i šta to znači za čovečanstvo.