Uzimanje hormona testosterona na svoju ruku je jedna fama koja se napravila u Americi upravo pod dejstvom i pod uticajem influensera, ističe prof. dr. Đuro Macut, endokrinolog iz Kliničkog centra Srbije.

Sve više žena pod uticajem influensera uzima terapiju testosteronom, upozoravaju lekari i dodaju da se taj hormon preporučuje isključivo ženama samo u malim dozama radi podizanja libida. S druge strane, brojni su oni koji bez preporuke lekara, na svoju, ruku, piju lek za dijabetes Ozempik, koji navodno skida kilograme, pa su zabeleženi i smrtni slučajevi.

Koliko je opasno uzimati medikamente, hormonsku terapiju i suplemente na svoju ruku, objasnio je prof. dr. Đuro Macut, endokrinolog iz Kliničkog centra Srbije.

- To je jedan trend koji ide ciklično, periodično i tu se dosta razlikuje, da kažem, Evropa, Amerika. Mi imamo dosta uticaja tog američkog, upravo tih influensera. Postoje apsolutno zabranjena područja gde ne treba uzimati hormone ili nekakve lekove i to je jedna od oblasti zapravo endokrinoterapije koja se nalazi na listi Međunarodnog olimpijskog komiteta. A sve su to lekovi koji su zabranjeni u sportu - rekao je prof. dr Macut u gostovanju na RTS.

A kada su zabranjeni u sportu, najveći broj tih lekova zabranjen je i za "normalan život". Prema rečima ovog profesora, ljudi smatraju da će uzimanjem hormon "večno živeti i biti mladi", a zapravo uzimanje hormona na svoju ruku može direktno pogoditi naše zdravstveno stanje.

- Postoje velike grupe tih lekova, hormona pre svega, gde nemamo jasan dokaz da je nešto od koristi. Mi imamo jasne indikacije. Hormonska nadoknada koja se, recimo, dešava oko 50. godine i iza toga, u tom nekom periodu nastaje prelazni period kada treba uzeti hormone, ali to su estrogeni. Testosteron je jedna fama koja se napravila u Americi upravo pod dejstvom i pod uticajem influensera. Kada oni objave da je neko, recimo, uzeo jedan hormon, to vidi preko 5, 10 ili 20 miliona njihovih pratilaca i automatski postaje vrlo viralan, kako to kažu, i onda ljudi traže taj isti lek. Ne znajući da li uopšte pomaže. Znači, jako puno se danas oslanjamo na te medije, na društvene mreže, ne pitamo lekare koji zapravo jesu u toj oblasti, endokrinolozi su u tome vrlo suvereni - rekao je prof. Macut za RTS.

Od grubog glasa do infarkta

Žene, očigledno, nisu svesne šta se dešava kada uzimaju testosteron bez savetovanja sa lekarom. Osim maljavosti i grubljeg glasa, žene ne znaju koje ih još posledice čekaju.

- Takođe ne znaju koliko dugo nešto treba da uzimaju da bi procenile da li uopšte ima nekog efekta. U kasnom nekom periodu ili dugom nekom ishodu može da pogorša i kardiovaskularne ishode. Možemo da se igramo i sa stanjima kao što su infarkt miokarda, srčani udar ili nešto slično. Znači, primena hormona u neindikacionom području zapravo jako šteti nekim kategorijama ljudi. Moramo pitati lekara, moramo se posavetovati - upozorava prof. Macut.

Postoji, dodaje, paleta hormona koji su hormonska nadoknada koja treba da se da određenim kategorijama žena.

- Tu su žene u prelaznom periodu, drugo to je menopauza, žene koje rano izgube ciklus ili u nekim drugim stanjima ostanu bez svojih, da kažem, reproduktivnih organa, tada im treba dati nadoknadu. Testosteron ili derivati ili nešto slično tome se može dati u izuzetnim slučajevima kada postoji smanjen libido - rekao je prof. dr Macut.

Hormoni krivci i za sterilnost

Slična je situacija i sa muškarcima koji, zbog boljih efekata u teretani, na svoju ruku počinju da uzimaju testosteron. Lekaru se javljaju tek kada dođe do negativnih efekata.

- Oni dođu kada je već nerešiv problem. Obično je u pitanju sterilitet, kad govorim o muškarcima, to je obično infertilitet, smanjena plodnost ili sterilitet, ne uspevaju da ostvare potomstvo sa partnerkom. Tada stižemo do situacije da možda uzimaju steroide koji dovode do smanjenja proizvodnje spermatozoida - kaže ovaj profesor.

Nivo hormona u krvi se mora kontrolisati i tek onda, prema rezultatima, nešto dozirati.

Ozempik je hit u svetu, ali ga ne treba uzimati na svoju ruku

- Odličan je lek u lečenju dijabetesa, to je njegova prva indikacija, on leči i gojaznost. Opet je važno da ga prepiše lekar, jer on nije prva linija odbrane od dijabetesa. Ozempik je hit u svetu, ali može da izazove velike zdravstvene probleme na pakreasu. Treba ga koristiti pod nadzorom i isključivo po preporuci lekara - rekao je prof. dr Đuro Macut.