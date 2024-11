Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" takođe nisu optimistični. Ukupna procenjena populacija je prošle godine bila 6.623.183 stanovnika, dok nas je recimo od 1991. do 2022. bilo skoro milion više, 7.576.837.

Jedna stavka zabrinjava posebno, a to je udeo starijih od 65 godina, koji je u porastu i taj trend se nastavlja. Što se tiče nataliteta, on je i dalje nizak. Da u ne baš sjajnoj demografskoj slici ipak ima i svetlijih tačaka. Jedna od njih jasno pokazuje da je životni vek produžen. Konkretno, očekivano trajanje života na rođenju u 2023. godini je najduže u poslednjih 10 godina. Žene su dugovečnije od muškaraca - one u proseku žive 78,7 godina, a muškarci 73,8. Međutim, nismo sigurni koliko će ih obradovati podatak da su i znatno brojnije od "jačeg" pola, jer ih je u 2023. bilo 3.402.267, a muškaraca 3.220.916.