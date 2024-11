- U svojoj karijeri od 40 godina letenja imao sam ukupno tri slučajeva sudara sa pticama. U tim slučajevima postoji procedura, prekida se letenje. Prvi put kada mi se to dogodilo, vratio sam se nazad, tehnika je preuzela avion, ja sam uzeo drugi i odleteli smo. Drugi slučaj je bio da je ptica udarila u moj deo kabine. Ja sam išao brzinom od 300 km/h, po i perju sam video da je to bio soko. Kopilot je preuzeo upravljanje, jer je ptica bila razlivena po mom staklu. Treći put kopilot je poleteo, nakon nepune dve minute ptica je uletela u motor, bila je malo veća, osetio sam udar malo pomeranje aviona, osetio se i smrad, jer je ona proletela kroz celu komoru i 1.000 stepeni Celzijusovih i sagorela je istok trenutka. Sleteli smo sa jednim motorom, jer smo uradili smo proceduru gašenja tog motora u koji je ptica uletela. Postoji tačna procedura šta se radi u tim situacijama i ona ne može biti preterano opasna - kaže Ignjatović.

- Ovo sada kada se motor zapalio to su putnici videli to izaziva paniku. Kapetan kada ugasi taj motor i ispuni sve procedure, auto-pilot ili kopilot preuzimaju vođenje aviona i onda postoji tekst koji pilot pročita i objasni šta se dogodilo. Obavestite i stjuardese, službe na aerodromu, i postoji celo paket službi koja će biti aktivirana kada avion sleti. To nije ništa strašno za onoga koji zna. To se vežba, vi 4 puta godišnje morate da dokažete da umete da radite taj posao - kaže Ignjatović.

- Turbulencija prouzrokuje nelagodnost. To je sudar toplog i hladnog vazduha na nebu. To je čista fizika! Ali nije opasnost za avion. Ovde je bitno da piloti koji lete u takvom području budu spremni. Pre leta pilot ode u meteorološku službu gde dobije fasciklu od 20 stranica gde mu detaljno piše vremenska prognoza i koje stanje ga čeka na nebu - kaže Ignjatović.

- Pilot koji zna da će ući u zonu turbulencije, on na svom radaru tačno može da vidi koliko je daleko turbulentna zona. Onda dolazi to da pilot obaveštava kontrolu i moli ih da li da promeni let na gore ili dole. To je sad odabir onoga ko želi da taj let učini malo prijatniji - kaže Ignjatović.