Jutarnja temperatura biće u četvrtak od 0 do 5°C, maksimalna dnevna od 2 do 7°C. Temperatura u Beogradu tokom većeg dela dana biće od 3 do 5°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 8 do 12°C, one će do vikenda biti niže i za pet stepeni od napomenutog proseka.