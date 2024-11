Zaraza pogađa pluća, jetru, dovodi i do sepse

- One kod pasa uglavnom protiču neprimetno, a vlasnici, ali i svi ostali koji dođu u kontakt sa izmetom psa, mogu oboleti i to vrlo ozbiljno. Ovde posebno podvlačim mogućnost oboljevanja od Ehinokokoze koja može dovesti do teške bolesti sa razvojem ehinokokoznih cista po unutrašnjim organima čoveka. U pitanju je parazitarna bolest pluća, jetre i drugih organa. Ljudi se zaraze tako što pojedu nešto (uglavnom povrće) što nije dobro oprano. Manje opasne parazitske zoonoze koje se mogu preko izmeta psa preneti na ljude su neke vrste valjkastih crva, na primer askaridoza - pojašnjava on.

Vreba i opasnost od salmonele

Deca kupe zarazu preko prljavih ruku

- To smo pokrenuli pre nekoliko godina sa idejom da jednostavno na neki način osvestimo građane. Da im skrenemo pažnju da pseći izmet nije đubrivo. Da je pseći izmet minsko polje na kraju krajeva. Ne voli niko da stane ni u izmet svog psa, a kamoli tuđeg. Tako da, nek pođe svako od sebe i nek razmisle da li je to lepo, kaže Gavrić.

- Njih jednostavno mrzi da se saginju da pokupe za svojim kućnim ljubimcima. Kao to će neko drugi da počisti. To je sve do nas, do naše kulture. I to treba da radimo sa decom pre svega. A odgovorno vlasništvo, između ostalog, jeste to - da pokupite za svojim kućnim ljubimcima, priča Gavrić.