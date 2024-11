- Danas sam i ja postala žrtva džeparenja usred Beograda. Naravno, osetim, okrenem se, sabijem tog Roma uza zid, ranac mi otvoren, nema novčanika. On viče: "Nisam, nisam". Ortak se sklonio iza kola, ja ga ispipala, nije novčanik kod njega, vikala, naguravala se sa njima. I na kraju oni pobegoše niz ulicu. Takvu nemoć odavno nisam osetila. Otkazala kartice telefonom, vratila se u firmu i zvoni mi telefon, portir me pita da li sam izgubila novčanik - napisala je autorka u objavi i dodala:

- Neki divni i prepošteni čovek je prevrnuo pola grada da me nađe i da mi donese novčanik. Čast nije hteo, ali veru u ljude i čovečnost mi je vratio. Kupila najveću bombonjeru, neko vino, kafu i odnela mu popodne. Hvala mu do neba, stvarno je car, neka ga sreća prati i dobro da mu se vrati.

- Ja nosim ranac uglavnom u ruci, ali sve se namestilo bezveze, relativno pusta uličica, ja se zamislila. Ali čovek je našao moju firmu, mene, baš se iscimao ljudski, odvojio i vreme i energiju, to je bila moja impresija, to je ono što me je zaista obradovalo.