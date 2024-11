- Ove godine se od septembra promenila cirkulacija, mali visinski cikloni idu sa istoka na zapad, a to se retko dešava. Kada se ti cikloni retrogradni vraćaju unazad, ljudi nisu navikli na to kakav je tip vremena. Kada ide sa zapada i kada dođe u položaj kao što je bilo kod Valensije, skoro da ne bude kiše, ali kad ide retrogradno vraća pokupi vlagu sa Mediterana i izruči se, to su one pijavice. Uvlače velike količine vode i to se onda sruči. Mi imamo sreću jer nemamo more, a ovaj sneg je bio slab - rekao je Ristić za TV Prva.