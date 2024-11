Platforma "Čuvam te" objavila je poražavajuće podatke, od početka ove školske godine zabeleženo čak 7.456 prijava nasilja koje je uključivalo decu , a to su samo prijave do kojih je pomenuta platforma došla.

- Kada deca krenu u školu, kreću i određene vrsta svađa ili prepreka, koja se prijavljuju i to je razlog zašto je to povećano. Međutim, nasilje jeste uvek bilo prisutno, ali je u poslednje vreme povećati, a razlog za to je što deca uče po modelu roditelja, izložena su generalno drugim stvarima koje gledaju, a tu spadaju i društvene mreže, okruženje... Jednostavno, imaju i druge negativne modele, dakle primere, koji i te kako utiču na ponašanje kod deteta. Ovo jeste veliki problem, ne samo škole, već i celog sistema, u čije bi rešavanje trebalo da se uključe razne institucije - započela je Ivanović, pa nastavila: