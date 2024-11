Kako ulazimo u period slava, dr Borović ima i savet za sve one koji vole da uživaju u masnoj hrani i bogatoj trpezi.

- Važno je održavati ravnotežu i paziti na ishranu kako bi se ublažili negativni efekti. Ako bismo pre pečenja popili svež sok od sveže ceđenih narandži, sok bogat vitaminima. Ili uzeli dve, tri mandarine i narandžu, blokirali biste kancerogene sastojke. Mi nećemo jesti pečenje svaki dan. Ni roštilj.

Ako jedemo roštilj, tupom stranom noža ostružite to što je izgorelo, ono najcrnje, to su kancerogeni! I svakog dana jedite oko 400-500 grama voća. I to prvo popijte vodu, pa voće, ono se najbrže vari.