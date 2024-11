Nakon perioda korone onlajn kupovina doživela je ekspanziju i sve je više ljudi koji trguje iz fotelje sve što ih je potrebno počev od garderobe preko kozmetike do čak posteljine, jastuka i kreveta. Međutim, sa sve većim brojem onlajn trgovaca sve više je i prevarenih kupaca.

- Pre neki dan sam vam poslala poruku da je sa posteljinom sve okej i stavila sam je na pranje. Sad kad sam je uzela peglati vidim svašta nešto po njoj. Pri tom posteljina nije korištena, naravno. I bračna koja je došla ne u komadu materijala već prošivena i napravljena od dve plate spojena do končića koji vise na sve strane fleka koje se nisu oprale poderanih mesta. Išarane.

- Ne želim biti neljubazna, ali mislim da ovo stvarno nije u redu. Nije mi smetala pogrešna boja, ali ovo stvarno nije u redu. Ne znam da li je to do vas ili do nekog od koga nabavljate ali ja se nadam da se ovo može nekako rešiti - napisala je žena, ali odgovora dobila nije...