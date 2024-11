- Došlo je do nekih nedoumica između lekara na primarnom nivou, zatim sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i apotekara, koje se tiču toga a važno je apostrofirati, da bi pacijenti znali da neki od njih nisu diskriminisani, a drugi favorizovani. Naime evo o čemu se radi o tome ko lek može da dobije o trošku RFZO-a i kako . Fond je vrlo jasno definisao kada govorimo o novom leku ozempiku, koji se koristi za lečenje dijabetesa, da pravo da ga dobiju na recept imaju samo pacijenti koji se prethodno nalaze na terapiji sa dva oralna antidijabetika, ili na terapiji sa jednim oralnim antidijabetikom i insulinom. Uz to moraju imati indeks telesne mase veći od 28 kg po m2 i vrednost glikoziliranog hemoglobina veću od 7 odsto . Ti pacijenti su kategorija onih pacijenata koji mogu lek za lečenje dijabetesa, koji ujedno leči i gojaznost, dobiti na recept - pojasnila je dr Odanović.

Ona je dodala da je pored ozempika prvenstveno leka registrovanog za lečenje dijabetesa, dostupan i lek koji je novi u svetu i kod nas prvi registrovan lek za lečenje gojaznosti saksenda , a da biste mogli uopšte da kupite ovaj lek morate imati postavljenu dijagnozu gojaznosti od strane endokrinologa specijaliste. Lek za lečenje gojaznosti se ne može dobiti na recept on se kupuje i to na osnovu izveštaja endokrinologa.

- Ako nam se pacijent nalazi u stadijumu preddijabetesa i ima šećer između 6 i 7, taj pacijent nema simptome, a to je već trenutak kada treba početi sa terapijom. To se na redovnim laboratorijskim skrininzima uočava tako što se rade godišnje kontrole. Kada pacijent ima siptome onda je dijabetes jako uznapredovao. Kad se simtomi jave najčešće ti pacijenti završavaju hospitalizovani na našem odeljenju jer im je vrednost šećera takva da se odmah kreće sa insulinskom terapijom. Simptomi su pojačana žeđ, intenzivno mokrenje, izražena potreba za hranom. To ne znači da će oni celog života bit na insulinskoj terapiji. Terapija je na početku insulinom, pa se dalje pacijent prati. Zato je dijabetes podmukao, jer se simptomi javljaju kad je već jutarnji šećer između 15 i 20 - zaključila je dr Odanović, ističući da škola kaže da je svaka glikemija iznad 6 na tašte, a do 7 preddijabetes, a sve preko sedam je dijabetes, a ono što sigurno postavlja dijagnozu dijabetesa jeste vrednost dvočasovnog oralnog glukoza tolerans testa(OGTT).