- U Marakešu sam pronašao jedan stari frizerski salon i poželeo da se ošišam . Još u njemu radi ovaj stari čika. Nekako me sve asociralo na one nekadašnje stare frizerske salone kod nas. Kada sam ga pitao za cenu, nije hteo da mi kaže . Nego sve kroz šalu: "Milion dolara" - ispričao je Saša.

- Izabrao sam frizuru sa slike i čovek je krenuo na posao. Moram priznati da se potrudio. Hteo je on da mi sređuje bradu, pere kosu, ali nije bilo potrebe za tim. Došli smo do cene, kao iz stopa reče 50 evra. Moralo je da radi staro dobro cenkanje. Pa sam na kraju uspeo da sa 50 evra spustim na 15. Sve u svemu, lik me je super ošišao, a za ovo što je prvo hteo da me ošiša i po džepu, oprostićemo - napomenuo je on.