Iako je već sredina novembra u Grčkoj i dalje ima kupača. Međutim, to nisu turisti entuzijasti već prelepi jeleni.

- Neobičan prizor zabeležen je pre neki dan na grčkom ostrvu Limnos. Radnik jednog obližnjeg hotela snimio je ovog jelena kako se kupa u moru. Na plaži je bilo još nekoliko jelena, ali je on uspeo da snimi samo jednog. Kaže da često viđaju jelene, ali nikada do sada nisu imali priliku da vide kako se kupaju u slanoj vodi. Na ovom ostrvu, u posebnom rezervatu, živi 150 jelena - navodi se u snimku koji je objavljen na instagram stranici "Nikana.gr" i dodaje se da se do ostrva Limnos može doći trajektom iz Soluna direktnom linijom za pet sati.