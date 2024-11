- Meni je dijabetes otkriven sa 10 godina, a simptomi su bili klasični. Bilo je leto, pa su moji roditelji to što često pijem vodu prepisivali vrućini. Iz dana u dan pila sam sve veće količine vode, to su bile po tri do četiri litre dnevno, a takođe sam izgubila i dosta na killogramima. U odnosu na ljude koji nemaju ovaj zdravstveni problem, mi moramo konstantno da razmišljamo kada ćemo da jedemo, da li smo uzeli terapiju, da proveravamo nivo šećera kada imamo fizičku aktivnost. Ukoliko nam je šećer nizak ili visok, mi se fizički ne osećamo dobro.