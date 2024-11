Svaka država ima neku svoju specifičnost, a strancima koji dođu neretko bude baš teško da se na to naviknu.

- Jedna od stvari koje apsolutno volim u Srbiji je tvrdoglavost naroda - započeo je on priču na svom Tik Tok nalogu "andre.in.serbia" i precizirao na šta misli.

- Upravo sam bio u prodavnici u kojoj je bilo oko 20 kasa, od čega oko 10 samouslužnih gde se plaća samo karticama. Od ostalih 10 gde bi trebalo da rade prodavci, samo su dve bile otvorene. I niko od mušterija nije otišao na te samouslužne kase. Svi su čekali na one dve gde su bili prodavci - kaže Andre i dodaje da je primetio da ljudi u Srbiji vole da koriste gotovinu.

U Kanadi je pak, kaže, potpuno drugačije, ljudi vole da plaćaju sve karticama, jer im je to zgodno i daje im osećaj sigurnosti. Međutim, on smatra da je glavno pitanje to koliko su zapravo bezbedni Kanađani koji koriste kartice.