Lično poznanstvo

Ispratio me na studije očinski

Nedeljković je poznavao lično patrijarha Pavla.

- Po službenoj dužnosti sam odlazio kod njega. Nosim najlepše uspomene iz tog perioda. Ponekad kada je imao vremena, govorio bi nam da sednemo i pričali bismo o raznim temama. Uvek su to bili zaista lepi i poučni razgovori, koje nosim u srcu.

Kad je odlazio na studije u Veneciju, otišao je da se pozdravi s patrijarhom, a njegove reči pamti dan-danas:

- Rekao je: "Nemam sumnje da vi tamo nećete vredno raditi, ali to je škola kao i svaka druga škola. Neki ćete ispit raditi sa više volje, neki sa manje. Drugu stvar ja hoću da vam kažem, a to je da vi tamo kada odete u inostranstvo, svi oni gledajući u vas, gledaće u sve nas, kakav utisak vi tamo ostavite, takav utisak će imati o crkvi koja vas je poslala i o narodu iz koga dolazite. Nikada nemojte da izgubite iz vida da imate tu vrstu odgovornosti." To sam zaista primio kao očinski savet sa njegove strane.