Aleksandar Krajnović, Srbin koji već šest godina živi u Švedskoj, doživeo je jednu neobičnu situaciju na rođendanu kod druga, koji je tražio da gosti plate račun

Slušaj vest

Prijatelji koji pozivaju goste na rođendan uglavnom ne traže da oni sami plate ono što su jeli i pili, ipak i to se dešava!

To je doživeo Aleksandar Krajnović, Srbin koji već šest godina živi u Švedskoj. Platio je sve što je jeo i pio kod druga na rođendanu, a da pritom nije sam ni birao šta će da jede.

- Kako sam ja to kod druga na 30. rođendanu platio sve što sam jeo i pio. A da, dobro ste me čuli. Ukratko, priča ide ovako. Ja sam inače iz Srbije, živim u Švedskoj već 6 godina i bio sam pozvan na 30. rođendan kod jednog druga. Pošto je taj rođendan bio u restoranu, mi smo poručili hranu i piće, nije bilo ono na stolu sve i svašta kao kod nas na Balkanu, pogačice, čips i to - počeo je priču ovaj mladić.

Snimak je objavio na svom Tiktoku.

- U jednom trenutku konobar dolazi, slavljenik ustaje i naručuje za sve nas šta ćemo da jedemo. Mi smo dobili meni, mogli smo da gledamo, ali je slavljenik ustao i iz nekog razloga je on svima naručio i to je bilo skroz okej, naručuje neko mešano meso sa nekim umacima, sosevima i to je bilo sasvim dovoljno za sve nas, nas 15-20 je bilo. Posle jedno sat i po, slavljenik ustaje i govori svima nama da možemo da odemo do šanka da platimo svoje piće i svoju hranu. A da, ne lažem vas, verujte mi, stvarno je tako bilo, a da je meni neko ovo ispričao, ne bih mu poverovao - naveo je Aleksandar.

Rekao i je i da su svi gosti bez ikakvog čuđenja na licu ustali, jer su uglavnom rođeni u Švedskoj.

- Odlaze da plaćaju svoju hranu i piće i ja šta ću i ustajem. Gledam ova dva prijatelja sa Balkana sa kojima sam baš dobar i u isto vreme kuckam: "Da li je ovo realno ili se neko šali?" I to je to ukratko, tako sam ja na 30. rođendanu od prijatelja poznanika platio svoju hranu i svoje piće bez da sam ja birao šta ću da jedem i pijem. Meni je bilo najčudnije, ajde da je on rekao, uzmite šta ćete da jedete, ionako ćete platiti sami, nego je on ustao, on je birao hranu za nas i na kraju, ja da ti platim, ja da ti platim. Ali dobro, tad mi je bilo sve čudno, bio sam šokiran, bio sam i malo i besan, i znenađen, ali danas mi je sve to smešno i jedna zanimljiva priča za ispričati koliko smo mi svi različiti, koliko su kulture različite, koliko su Balkan i Švedska dve različite planete - istakao je on.

Ali, žali Bože poklona...

- Znate ono kad je 30. rođendan. Uglavnom kupiš nešto malo veće. I mi kupili skupi parfem. Skupi parfem, kuku. Žali Bože parfema. Ali šta je tu je. Kad sam video ostale poklone. Ljudi mu kupili jeftino vino, proteinsku čokoladicu. Drugu čokoladicu. Tako da od sad znam uglavnom - zaključio je Aleksandar.