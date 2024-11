„Dok telekom operateri jure profit, mediji klikove, a influenseri lajkove – deca provode do 8 sati dnevno na internetu, i to uglavnom izloženi opasnim sadržajima. Prema relevantnim istraživanjima, svako treće dete je preživelo neki vid nasilja na internetu, a samo jedna trećina zatraži pomoć i to uglavnom od vršnjaka. I naša kampanja i softveri za filtriranje sadržaja koje smo obezbedili školama neće imati rezultat ako ne radimo na edukaciji i odgovornosti, jer smo svesni da se razvoj novih tehnologija ne može zaustaviti“, izjavila je Trivan i naglasila da bi u skorijem vremenu internet i društvene mreže mogle postati ozbiljan oblik zavisnosti, koji već sada pokazuje svoje lice kod tzv. pseudoautizma, te slabog govora djece koja mnogo vremena provode pred ekranom.