"Uskoro dolazi Crni petak, dolazi i Božić, pa ljudi masovno kupuju stvari koje im ne trebaju. Novac se troši nemilice", priča Aleksandar iz Srbije koji živi u Velikoj Britaniji

"Ovde u Engleskoj je počela pretpraznična euforija i trošenje novca do besvesti. Uskoro dolazi Crni petak, dolazi i Božić, pa ljudi masovno kupuju stvari koje im ne trebaju. Novac se troši nemilice".

Ovako započinje priču Aleksandar iz Srbije koji već godinama živi i radi u Engleskoj.

On je, na svom jutjub kanalu "engleski gastarbajter", ispričao kako su mnoge onlajn prodavnice u Engleskoj uvele mogućnost da se naručena roba vrati do 31. januara, bez pitanja da li je otvarana, korišćena i slično. Razlog tome je što, kako kaže, žele da privuku ljude da što više kupuju.

Youtube Printscreen Aleksandar priča o pretprazničnoj euforiji

- Sistem je napravljen tako samo da potrošač bude potrošač zadovoljan, jer znaju da kada imaju zadovoljne potrošače, više će zaraditi. Tako sada imate mogućnost da preko jedne od najvećih e-trgovina kupite šta god želite u novembru, decembru i januaru, i ukoliko se predomislite, ukoliko vam se ne svidi to što ste kupili, možete potpuno besplatno da vratitenazad. Imate rok do 31. januara i oni vam vraćaju sav novac. Ne pitaju da li je otvoreno, da li nije. Vraćaju nazad sve pare. Zato što znaju da će ljudi ovde da počnu da kupuju milion gluposti. Njima je u interesu da imaju što više potrošača i da se što više kupuje - priča on i dodaje da tako sada u teoriji možete kupiti neku stvar početkom novembra, koristiti je i onda vratiti do 30. januara.

- Mogu da, recimo, kupim "Soni Plajstejšn" početkom novembra. Raspakujem ga, ostavim kutiju sa strane, uzmem dva džojstika, igram dva meseca i onda 30. januara kliknem da mi više ne treba - kaže on i dodaje da prilikom povrata samo izaberete razlog vraćanja, a oni čak plate poštarinu za slanje paketa nazad.

Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

- Čak kurir dođe do vaše kuće. Vi samo predate paket i dobijate pare. Neverovatno! - kaže on, priznajući da je i sam video kako to funkcioniše.

- Kada smo kupili kuću, mislio sam da su tepisi u malo boljem stanju, pa sam naručio aparat za pranje tepiha. Koštao je nešto preko sto funti. Međutim, ustanovio sam da su tepisi katastrofa, raspadali su se od starosti, video sam da tu nema spasa. Rešio sam da bacim sve tepihe i stavim laminat. Međutim, ko rekoh, ajde da probam da vidim da vratim nazad. Možda će mi dati neki deo para. Nisam verovao da će mi uplatiti ceo iznos jer je kutija otvorena, a i nema šampona, ali pomislih da probam, jer mi aparat ne treba - kaže on.

Shutterstock, Ilustracija

Kada je na aplikaciji tražio povrat, stigao mu je kod i dobio je informaciju da će kurir sutra doći po paket.

- Čim je skenirao bar kod, stiže mi obaveštenje da su već pokrenuli proces da se novac vrati na račun i to - ceo iznos. Već sutra dobijem ceo iznos novca. Ne mogu da verujem. Em sam koristio aparat, em sam potrošio šampon, a oni mi daju nazad sve pare - kaže on i dodaje da je čuo, pričajući sa ljudima u Engleskoj, da to tamo masovno rade.