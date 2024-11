"Znaš, oni su ostali, bolan. Prihvatili su nas, nekakvih problema nije bilo. Sve je funkcionisalo tih pet godina. On nas je hranio - mesec, dva, tri koliko je bilo dok nam nisu dali pomoć. Onda kada su počeli sa davanjem, nije bilo potrebe da nam pomaže. Ali smo u njegovoj kući u toku rata živeli pet godina, jesmo Boga mi. Kad sam pošao od njih, ljubili smo se, bili mi to verovali. Očiju mi mojih. Bio sam prema njemu kao da mi je rod. Bio je to Ramadan Malkoč, Bošnjak".