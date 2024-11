"Otac je sve prepisao našem bratu od druge majke. Mi smo to sasvim slučajno saznale. Nismo bile obaveštene iako imamo prava na nužni deo. Sa njim smo u okej odnosima, a on nas nije obavestio o tome. I to znači da smo mi ženska deca koja ne treba ništa da dobiju. Otac ima stan na Dedinju koji nije uopšte mali, spojena su dva stana. Mi ne želimo da dobijemo pola jer nam je okej da naš brat dobije većinu, jer se brine o ocu. Ali smo se nadale bar nužnom delu, jednoj osmini, a nismo dobile apsolutno ništa. Kasnije je brat rekao da se ne svađamo sa ocem i da će kada otac umre on da nama da deo. Međutim, mi sad ne znamo da li možemo da se oslonimo na njega", pita se žena (54).