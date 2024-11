- Prvi simptom koji sam najranije primetila je bila uvećana vrednost CRP. Referentne vrednosti se obično kreću od 0 do 5, zavisi i od laboratorije u kojoj radite, a moja vrednost je mesecima iznosila od 40 do 50 - ispričala je Jelena na Tik Toku gde ima nalog "virgo0109986".

- Uglavnom je to bilo na nogama, tačnije oko gležnjeva. I sledeći simptom koji me je definitivno naterao da posetim lekara i da shvatim da nešto ozbiljno nije u redu jeste - kašalj. Ali, to nije bio običan kašalj već kašalj koji me je budio u toku noći. I kada krenem da kašljem bukvalno se jedva povratim. Bude slično gušenju i traje dobrih 10 sekundi tokom kojih se borim za vazduh - ispričala je ona.