- U četvrtak do nas stiže hladni front. Kiša će preći u sneg, mogu da se zabele i krovovi, dok južnije od Beograda treba očekivati više snega. Posle toga, u petak popodne i predveče bi trebalo da bude više snega. Do tada će vreme u Srbiji biti relativno toplo i promenjivo, temperature će biti od 12 do 15 stepeni, što je prosek za prvu dekadu novembra, međutim, mi smo već imali i imaćemo opet decembarske temperature koje su u proseku od 4 do 8 stepeni – kaže Ivan Ristić.