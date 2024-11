Sa suzama u očima, u dve rečenice, kao da je vek proveo u našoj zemlji, sa našim ljudima, deleći dobro i zlo, Ahmed, kako se kafedžija zove, rekao je u kameru Draganu Šibaliću da su on i njegovi prijatelji plakali kada je NATO bombardovao SRJ Jugoslaviju .

Suze zbog bombardovanja Jugoslavije

" Uf, rasplaka me u sitan sat ", napisao je muškarac po imenu Nebojša.

Biciklom posetio Japan

Dragan Šibalić (46) postao je poznat javnosti u Srbiji 2014 godine, kada je prešao preko 7.000 kilometara, prateći biciklom košarkaše Partizana od Rusije do Turske. Od tada do danas, njegove avanture na biciklu ostavljaju sve bez daha, budući da je na dva točka obišao Japan, Himalaje, sve srpske manastire na Kosovu, a ove godine je krenuo na put od Istanbula do Mont Everesta.