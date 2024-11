Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da je u Srbiji od 4. do 10. novembra zabeleženo 6.452 slučaja oboljenja sličnih gripu i to najviše u Zlatiborskom, Moravičkom i Šumadijskom okrugu, dok su najviše uzrasno-specifične stope zabeležene u uzrasnim grupamadece mlađe od četirii pet do 14 godina.