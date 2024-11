- Ono što je malo bilo učestalije ove noći to su bili bolovi u stomaku različite etiologije, da li je zbog problema sa želucem ili problema sa žučnom kesom . Eto, slave su, pa je potreban neki oprez prilikom unosa hrane - savetuje dr Popović iz Hitne pomoći.

- Sada smo u sezoni masnijih slava , dosta se sprema i jede meso. S obzirom na to da slava ne može da se izbegne, kao ni sav taj red u obrocima, ali bi bilo dobro da oni koji znaju da imaju zdravstvene probleme budu malo uzdržani - rekla je dr Popović.

Svaki zalogaj žvakati 33 puta

Gastroenterolog prof. dr Aleksandar Nagorni objasnio je ranije da brzo i nedovoljno žvakanje hrane može dovesti do nadimanja zbog prekomernog gutanja vazduha, što opterećuje želudac i izaziva tegobe poput mučnine i povraćanja.

On ističe da je važno dobro sažvakati zalogaj i preporučuje da se svaki zalogaj sažvaće makar 33 puta pre nego što se proguta.

Ako volite masno i nezdravo evo saveta kako da ga jedete

Kako ulazimo u period slava, dr Petar Borović dao je savet za sve one koji vole da uživaju u masnoj hrani i bogatoj trpezi.

- Važno je održavati ravnotežu i paziti na ishranu kako bi se ublažili negativni efekti. Ako bismo pre pečenja popili svež sok od sveže ceđenih narandži, sok bogat vitaminima. Ili uzeli dve, tri mandarine i narandžu, blokirali biste kancerogene sastojke. Mi nećemo jesti pečenje svaki dan. Ni roštilj. Ako jedemo roštilj, tupom stranom noža ostružite to što je izgorelo, ono najcrnje, to su kancerogeni! I svakog dana jedite oko 400-500 grama voća. I to prvo popijte vodu, pa voće, ono se najbrže vari - kaže dr Borović.