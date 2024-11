Da li su vam punili klime pri servisiranju? Dodavali 100, 150, 200, 320 grama freona i ubeđivali vas da to tako mora da bi klima radila! E pa, ne sme to tako, evo i zašto. Ukoliko je uređaj montiran kako treba sam freon u njemu nema gde da izađe, ne može da se potroši, ispari, iscuri... To znači da freona ima u instalaciji dok god klima postoji.